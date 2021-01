Der Landauer Apotheker Markus Moser, der die Adler-Apotheke am Landauer Rathausplatz leitet, verweist auf Tipps zum Umgang mit den FFP2-Masken.

Moser bezieht sich auf unsere Berichterstattung „Abschied von der Alltagsmaske“ und „Nicht waschen, aber in den Backofen“ in der Ausgabe vom 21. Januar, in der wir die wichtigsten Informationen zusammengefasst haben.

Moser geht bei der Pflege der FFP2- oder der OP-Masken ins Detail. Es sei im Prinzip richtig, dass eine Desinfektion bei 60 bis 80 Grad im Backofen vorgenommen werden könne. Doch bei Tests habe es sich gezeigt, dass bei normalen Backöfen im Privathaushalt 80 Grad nicht unbedingt 80 Grad sind. Laut Moser könne die Temperatur eine Spanne von 65 bis weit über 100 Grad haben. „Dies kann eine unzureichende Desinfektionswirkung oder eine beginnende Zerstörung des Gewebes zur Folge haben“, schreibt Moser, der deshalb von der Backofenmethode abrät.

Trocknen bei Raumluft

Das sinnvollere Mittel sei die Trocknung bei Raumluft. Moser verweist auf Angaben der Fachschule Münster auf deren Homepage www.fh-muenster.de.

Dort heißt es unter anderem, dass Sars-CoV-2 auch bei Raumtemperatur über einen langen Zeitraum auf Maskenmaterialien infektiös sei. FFP2-Masken sollten frühestens ab dem siebten Tag wieder getragen werden. Dazu werden Tipps gegeben: Legen Sie pro Person sieben Nägel oder Haken bereit oder spannen Sie eine Wäscheleine. Suchen Sie einen trockenen, von weiteren Gegenständen freien Platz, der von der Breite und Höhe für sieben nebeneinander hängende Masken ausreicht – nicht in der Küche oder im Bad wegen der Luftfeuchtigkeit.

Masken noch infektiös

Halten Sie mit der ersten 7er-Reihe für die erste Person genügend Abstand zu der Reihe für die nächste Person. Kennzeichnen Sie die Person und Wochentage. So können Sie immer genau sehen, welche Maske als nächste getragen werden darf. Der Aufbewahrungsort sollte unzugänglich für Kinder sein, denn auch die Masken können noch infektiös sein. Die „Montags-Maske“ beispielsweise sollte bis zum nächsten Montag hängen bleiben und trocknen, bis sie wieder getragen wird.

Dieser „Trockenzyklus“ sollte nur fünf Mal wiederholt werden, so die FH Münster. „Entsorgen Sie die jeweils zum fünften Mal getragene Maske im Hausmüll. Auch wenn Sie merken, dass eine Maske defekt ist, Sie direkt angehustet wurden oder eine Maske besonders beansprucht ist, raten wir zur direkten Entsorgung auch vor Ablauf der fünf Trockenzyklen.“