Die Landesregierung hat die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz verschärft. Ab 1. Dezember gilt sie auch an öffentlichen Orten unter freiem Himmel. Dort, wo sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend begegnen. Die Lokalredaktion Landau ist der Frage eines Lesers nachgegangen, ob er beim Einkauf zum Beispiel in Landau oder in Bad Bergzabern die Maske bereits in der Fußgängerzone, auf dem Parkplatz eines Supermarkts oder im Stadtpark tragen muss.

Laut Landesverordnung bestimmen die Kreis- beziehungsweise Stadtverwaltungen, an welchen öffentlichen Orten Maske getragen werden muss. In Landau klärt sich in dieser Woche, ob in der Fußgängerzone eine allgemeine Maskenpflicht gilt. Das teilt die städtische Pressesprecherin Sandra Diehl auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Diese Entscheidung hänge damit zusammen, ob der Wochenmarkt vom alten Messplatz wieder auf den Rathausplatz zurückkehre oder nicht. Noch gelte die Maskenpflicht nur für Geschäfte. In Parks und öffentlichen Grünanlagen müsse keine Maske getragen werden. Diehl ergänzt, dass dem Ordnungsamt bei Kontrollen am Wochenende aufgefallen sei, „dass ganz viele Menschen in der Fußgängerzone schon freiwillig eine Maske tragen, um sich und andere zu schützen – auch außerhalb der Geschäfte“. Die Antwort der Kreisverwaltung SÜW steht noch aus.