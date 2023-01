Marvin Milius leitet seit Jahresbeginn die Pflegeschule des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße. Zuvor hatte Elisabeth Milius, stellvertretende Pflegedirektorin des Klinikums, die Leitung kommissarisch inne. „Menschen für die Vielseitigkeit des Pflegeberufs zu begeistern und sie in einer qualitätsvollen Ausbildung gut und umfassend für die Pflegepraxis vorzubereiten, ist meine Motivation und unser Ansporn im gesamten Ausbildungsteam,“ wird Milius in einer Mitteilung zitiert. Er ist promovierter Naturwissenschaftler und Master of Education. Milius war zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Koblenz-Landau.