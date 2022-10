Bücher, Kinderkleidung und herbstliche Basteleien bietet das Team des Waldorfkindergartens Landau am Samstag, 5. November, beim Martinsbasar an. Von 14 bis 17 Uhr sind im Kindergarten sowie im Garten in der Dörrenbergstraße 3 verschiedene Stände aufgebaut, an denen die Besucher in Ruhe stöbern können. Dabei sind ein Kinderlädchen, selbst gemachte Kleidung und Dekoartikel sowie Spielmaterialien. Eine Töpferin bietet ihre Arbeiten an, und die Kreativgruppe des Waldorfkindergartens ist mit ihren Werken vertreten. Kaffee und selbst gemachte Kuchen werden auch zum Mitnehmen angeboten. Der Martinsbasar ist zudem eine gute Gelegenheit, den Waldorfkindergarten sowie die Erzieherinnen, Eltern und Kinder kennenzulernen.