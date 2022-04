Am Montag, 25. April, beginnt der Umbau der Martin-Luther-Straße in Landau. Es geht um den Bereich zwischen Weißquartierstraße und Stiftskirche, für dessen Erneuerung und Umgestaltung nach früheren Angaben 785.000 Euro aufgewendet werden sollen. Die Straße soll für den gegenläufigen Radverkehr vorbereitet werden. Die Stadt weist darauf hin, dass der Stadtrat die Straße als wichtige Ost-West-Achse für Radler im Integrierten Mobilitätskonzept eingestuft hatte – so wie die Königstraße dies in Nord-Süd-Richtung ist. Nach der kürzlich erfolgten Kampfmitteluntersuchung kann es jetzt mit den Kanal-, Tief- und Straßenbauarbeiten losgehen. Am Montag, 25. April, beginnen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt im Bereich der Hausnummern 23 bis 27. Bis längstens 31. August ist hierfür eine Vollsperrung notwendig; der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen.