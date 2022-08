Die Bauarbeiten in der Landauer Martin-Luther-Straße kommen allmählich voran und liegen laut Stadtverwaltung „weitestgehend im Zeitplan“. Zu einer kleineren Verzögerung sei es aufgrund einer Kampfmitteluntersuchung im Frühjahr gekommen. Aktuell werden zwischen der Weißquartier- und der Königstraße die Gas- und Wasserleitungen erneuert, was in den nächsten Tagen abgeschlossen werden soll. Im Anschluss daran wird dort der Regenwasserkanal verlegt, informiert die Stadt, was vier Wochen in Anspruch nehmen wird. Die Sanierung der gesamten Martin-Luther-Straße soll Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für den Straßenbau sowie der Erneuerung der Kanalisation und der Wasser- und Gasversorgung betragen rund zwei Millionen Euro. Beim Straßenbau liegt die förderfähige Summe bei rund 855.000 Euro, so die Stadt. Aus Städtebaufördermitteln kommen rund 246.000 Euro. Die weitere Finanzierung erfolge über wiederkehrende Beiträge und einen städtischen Eigenanteil.