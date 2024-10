Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen lädt zu zwei Veranstaltungen zum Thema „Streuobst“ ein: Am Sonntag, 13. Oktober, öffnet von 11 bis 17 Uhr das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz seine Türen für den alljährlichen Marmeladenmarkt. Parallel besteht die Möglichkeit mitgebrachtes Obst fachkundig bestimmen zu lassen.

Am Samstag, 19. Oktober, wird es von 10 bis 14 Uhr in Enkenbach-Alsenborn einen Schnittkurs für Streuobstbäume geben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erziehungs- und Pflegeschnitt. Gleichzeitig können Fragen zum Pflanz- und Altbaumschnitt beantwortet werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung sind per E-Mail an c.kramer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de oder telefonisch unter 06325 955246 (Mo-Mi) möglich. Weitere Informationen unter www.pfaelzerwald.de