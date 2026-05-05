Rund um das Schloss in Bad Bergzabern wird am Muttertag wieder der deutsch-französische Bauernmarkt aufgebaut. Auch die Einzelhändler feiern mit.

Freunde regionaler und elsässischer Spezialitäten können am 10. Mai von 11 bis 17 Uhr durch die Kurstadt schlendern und sich das vielfältige Angebot anschauen, das von mehr als 100 Anbietern aus Deutschland und Frankreich bereitgestellt wird. Beim 21. deutsch-französischen Bauernmarkt werden erneut landwirtschaftliche Produkte wie Obst, Gemüse, Käse und Fleisch, aber auch Marmeladen, Wein, Brände und Backwaren angeboten. Neben Lebensmitteln stehen auch handgefertigte Dekoartikel, Korbwaren und andere handwerkliche Erzeugnisse zum Verkauf. Die Veranstaltung sei als barrierefrei zertifiziert und biete somit jedermann eine Möglichkeit, sich zu verweilen, wie die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern mitteilt.

Auch für das kulinarische Wohl werde gesorgt: Gegen den Durst helfen Cocktails oder Weine und gegen den Hunger werden Dampfnudeln, Fischgerichte und weitere Pfälzer Köstlichkeiten angeboten. Besondere Aktionen und Einblicke in die heimische Natur werden vom Landesjagdverband präsentiert. Für die musikalische Umrahmung des Bauernmarkts habe man die Jazzcombo des Alfred-Grosser-Schulzentrums unter der Leitung von Theo Schmidt engagiert.

Läden sind am Sonntag geöffnet

Die Eröffnung durch Bürgermeisterin Kathrin Flory soll gegen 11 Uhr im Schlossinnenhof starten. Sie wird von verschiedenen Hoheiten sowie der Jagdhornbläsergruppe der Kreisgruppe Südliche Weinstraße unterstützt, die das Ganze in einen feierlichen Akt verwandeln.

Parallel zum Bauernmarkt ist an diesem Tag in Bad Bergzabern verkaufsoffener Sonntag. Das Bummeln und Einkaufen ist also nicht nur auf dem Schlossgelände, sondern auch in der Innenstadt möglich. Die Anreise mit der Bahn sei stündlich möglich, für Autofahrer sei ein Parkleitsystem ausgewiesen.

Durch den Bauernmarkt komme es auch zu Verkehrseinschränkungen, teilt die Verbandsgemeinde mit. Ab Samstag, 9. Mai, stehen die Parkplätze an der Schlosshalle sowie entlang der Königsstraße nicht mehr zur Verfügung und die Schlossgasse werde für sämtliche Fahrzeuge gesperrt. Außerdem werden am Sonntag, 10. Mai, auch die Marktstraße und die Königstraße nicht für den Verkehr zugänglich sein.