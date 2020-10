Besucher sind am Sonntag auf den Schafshofs Ruppert in Schwanheim zu einem Hofmarkt eingeladen. In der Wasgaustraße werden etwa 15 Verkaufsstände mit teils selbst hergestellten Produkten zu finden sein, wie Familie Ruppert ankündigt. Ausgestellt werden von 10 bis 18 Uhr unter anderem Blumenkunst und Holzschmuck sowie Produkte rund um die Kastanie und natürlich Woll- und Filzprodukte.

Die coronabedingten Absagen vieler Bauern- und Weihnachtsmärkte waren für den Hobby-Schäfer Georg-Michael Ruppert der Anlass, erstmals einen eigenen Hofmarkt zu veranstalten. Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, ist die Besucherzahl beschränkt. Der Markt kann nur mit Anmeldung für höchstens zwei Stunden besucht werden. Interessierte können sich per E-Mail an kontakt@schafshof-ruppert.de oder telefonisch unter 06392 3129 melden. Weitere Infos gibt es unter www.schafshof-ruppert.de.