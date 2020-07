Leseraktion: Emi Wünstel und ihr Mann machen jedes Jahr mehrtägige Radtouren. Am liebsten entlang der großen Flüsse. In diesem Sommer sollte es von Mainz nach Duisburg gehen. Doch dann kam alles anders.

„Dann kam Corona, und mein Mann hatte eine Knieoperation“, schreibt uns Emi Wünstel aus Hatzenbühl auf unsere Frage nach dem Sommerurlaub. Also wurde alles storniert. „Als aber die Hotels wieder Gäste aufnehmen durften und die Restaurants mit Einschränkungen wieder geöffnet hatten, wurden wir doch unruhig. Um in Coronazeiten weitgehend autark zu sein, suchten wir uns eine Ferienwohnung in einer Gegend, in der man von einem Standort aus viele Ziele anfahren kann.“ Das Ehepaar wurde fündig in Xanten am Niederrhein. Und es blieb beim Radfahren.

Emi Wünstel berichtet: Die Niederrheinroute mit ihren Nebenrouten ergibt rund 2000 Kilometer Radwege. Wir reisten am Montag, 22. Juni, mit den Fahrrädern in der Bahn über Kandel-Neustadt/Weinstraße-Mannheim-Duisburg an. Dort müssten wir wegen Zugausfall kurzfristig umplanen und nahmen die Regionalbahn nach Wesel (rechtsrheinisch). Vom Bahnhof Wesel aus waren es nur 15 Kilometer zu unserer Ferienwohnung in Xanten-Unterbirten (linksrheinisch).

Ohne Karte geht nix

Eine große regionale Radkarte ist schon erforderlich, um all die vielen Radwege zu entdecken und den Überblick zu behalten. Xanten selbst bietet eine lebhafte Altstadt und mit dem archäologischen Park Deutschlands größtes Freilichtmuseum mit Römischem Museum. Auf Wasserratten warten die Xantener Nordsee und die Südsee.

Auch die Orte in der Umgebung wie Wesel, Geldern, Kevelaer, Goch, Kleve, Kalkar, Rees warten je nach Radlerkondition darauf entdeckt zu werden. Überraschend, wie viele Wallfahrtskirchen es in der Gegend gibt. Kevelaer gilt als der größte Marienwallfahrtsort im nordwestlichen Europa.

Gepflegte Bauerhöfe

Wir waren nur mit den Fahrrädern unterwegs, entdeckten viel ländliche Regionen mit hübschen, sehr gepflegten Bauernhöfen und dann am Rhein entlang plötzlich maritimes Flair.

Ganz fantastisch das Naturschutzgebiet Bislicher Insel mit einem spannend gemachten Informationszentrum und unzähligen Vogelarten, unter anderem einem Seeadlerpärchen, das dort schon mehrfach gebrütet hat.

Die Gastronomie war teilweise noch eingeschränkt, aber da konnten wir uns mit unserer tollen Ferienwohnung sehr gut behelfen. Nach acht Tagen hatten wir 325 Kilometer auf dem Tacho. Unsere Rückreise erfolgte wieder ganz entspannt mit der Bahn.