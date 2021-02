Weil ein 19 Jahre alter Autofahrer am Montagmittag gegen 12 Uhr laut Polizeibericht „verhaltensauffällig“ war, kontrollierte ihn eine Polizeistreife in der Marktstraße in Maikammer. Die sehr kleinen Pupillen und die erhöhte Nervosität bei dem Fahrer wiesen auf einen zeitnahen Konsum von Cannabis hin, teilen die Beamten mit. Nachdem der junge Mann bestritt, gekifft zu haben, bestätigte ein Schnelltest das Gegenteil. Letztendlich gab er zu, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Der Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 19-Jährige muss sich demnächst in einem Strafverfahren verantworten.