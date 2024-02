Der Ortsbeirat Hayna sieht von einer angedachten Versetzung einer Mariensäule, die zur Zeit im Bereich der Mehrzweckhalle steht, ab. Die Idee kam zuerst in einer Sitzung im November 2019 auf. Diskutiert wurde, die Säule an ihren ursprünglichen Standort in der Friedhofsstraße zurück zu stellen. Vorher sollte allerdings ein Bauvorhaben im Bereich des neuen, alten Standorts abgewartet werden. Zwischenzeitlich wurde im vergangenen November auch die denkmalrechtliche Genehmigung eingeholt. Nun hat es sich das Gremium doch anders überlegt. „Ein Grund war, dass die Säule dort in der Nähe eines Feldweges nicht sicher gestanden hätte“, sagt Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer. Der Hauptgrund für die Ablehnung sei aber wie so oft das liebe Geld. Die verschuldete Gemeinde kann sich die 3300 Euro, die eine Versetzung mitsamt Restaurierung gekostet hätte, nicht leisten.