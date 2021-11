Die Feier der Christmette in der Landauer Marienkirche wird in diesem Jahr live auf der ARD im Fernsehen übertragen. Das teilt die Landauer Dekan Axel Brecht mit. Brecht wird dem Gottesdienst vorstehen und predigen. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Dekanatskantor Horst Christill. Verschiedene Ensembles – vom Gesang, der Blockflöte über Violine, Sopransaxophon und Flügel bis zur Orgel – sorgen für weihnachtliche Klänge. Die Liveübertragung beginnt am 24. Dezember um 18.30 Uhr. Wer den Gottesdienst vor Ort mitfeiern möchte, kann ab 5. Dezember, 16 Uhr, Einlasskarten online unter kirchelandau.de/tickets bestellen. Eine Messe aus der Marienkirche wurde bereits an Allerheiligen 2015 live in der ARD gesendet.