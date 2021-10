Marie – das ist der Name des tausendsten in diesem Jahr in Landau geborenen Kindes. Die Kleine erblickte am Mittwoch, 22.35 Uhr, das Licht der Welt. Die Eltern Lisa und Felix Zürker sind überglücklich, teilt das Vinzentius-Krankenhaus mit. „Eine Krankenschwester hat mich gleich erkannt, als ich in den Kreißsaal kam – als Mitglied der Band Acoustic Vibration“, sagt Lisa Zürker. Sie singt dort und spielt Gitarre. Mutter und Tochter werden drei Tage betreut, dann geht’s nach Hause. Marie wog bei der Geburt 3430 Gramm und war 52 Zentimeter groß.