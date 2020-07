Die katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt lädt für Sonntag, 16 Uhr, zu einem Segensgottesdienst für Täuflinge und ihre Familien in den Kirchenpavillon Himmelgrün im Landauer Wohnpark am Ebenberg ein. Zuvor können sich Täufling, Familie und Freunde vor Ort zu einem Picknick treffen und alles, was sie dafür brauchen, selbst mitbringen. Dabei seien die Hygienevorschriften zu beachten, teilt Dekan Axel Brecht mit. Für den Gottesdienst ist eine Anmeldung über das Online-System der Pfarrei www.kirchelandau.de/tickets oder das Ausfüllen eines Formulars vor Ort notwendig.