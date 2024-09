Der Streit um die Zufahrten für Personal und Gäste des Hotels Maximilians in der Landauer Maximiliansstraße am 3. Oktober ist beigelegt. Das teilt Geschäftsführerin Petra Hirsch mit. Wie mehrfach berichtet, wird wegen des Bréal-Marathons die ganze Stadt gesperrt sein. Die Verwaltung habe ihr zugesichert, dass es keine Probleme für Mitarbeitende und Gäste des Hotels geben werde, die Absperrungen zu passieren. Sie habe zwar keinen Bescheid erhalten, vertraue aber auf die Zusicherung der Stadt. Das Hotel liegt nicht an der Laufstrecke des Marathons.