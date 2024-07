Die Stadt Landau wird am Tag der Deutschen Einheit von 7 bis 17 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Das geht aus einer E-Mail der Verwaltung an Gewerbetreibende hervor. Grund ist der Stadtmarathon anlässlich des 750. Jahrestags der Verleihung der Stadtrecht. Der Verkehr soll großflächig umgeleitet werden. Marathon-Teilnehmer und Besucher sollen auf mehrere Parkplätze – wie am Neuen Messegelände oder auf den Parkplatz eines Supermarkts in Birkweiler – geleitet und von dort per Shuttle-Bussen in die Stadt gebracht werden.

