Schön war’s aber irgendwann ist auch mal gut: Die Beschilderungen für den Landauer Bréal-Marathon vor gut anderthalb Wochen stehen noch an vielen Orten in der Pfalz. Genauso wie einige der Absperrungen für die Strecke, wie diverse Landauer im Netz berichten. Die meisten Leute regen sich darüber auf, erkennen aber nicht die Strategie dahinter. Die Redaktion geht davon aus, dass die Schilder bewusst noch nicht entfernt worden sind. Denn: Stehen sie nur lange genug herum, ist es irgendwann einfacher zu erklären, dass es am 3. Oktober 2025 einen weiteren Marathon geben wird, statt zuzugeben, dass man die Schilder vergessen hat. Oder eine Neuauflage ist sowieso geplant, und man will die Bürger subtil einstimmen. So oder so: Chapeau – ein guter Plan!