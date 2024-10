Am 3. Oktober war Landau wegen des Marathons im Jubiläumsjahr gesperrt, Mitte Oktober stehen noch immer viele Schilder dieser Veranstaltung, auch an der A65. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage, und das sei auch von Anfang an so geplant gewesen. Man habe leider versäumt, diesen Sachverhalt ausreichend zu kommunizieren. Die Beschilderung sei zu rund 80 Prozent schon abgebaut, nach Angaben der Stadt werde die beauftragte Firma bis Ende der Woche alle Schilder eingesammelt haben. Das dauere seine Zeit, weil 800 Halteverbote, 700 andere Beschilderungen und 6000 Meter Absperrschranken im Einsatz waren, und das weit über Landau hinaus.