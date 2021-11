Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Haus in der Waffenstraße in Landau einzubrechen. Die Polizei vermutet, dass der Täter bei der Tatausführung gestört wurde und den Versuch abgebrochen hat, heißt es in einer Mitteilung. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.