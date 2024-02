Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Unfall am Mittwochabend in der Zweibrückerstraße in Landau entstanden, den ein alkoholisierter 24-jähriger Audi-Fahrer verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne geschoben. Ein Alkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von 0,6 Promille. Seinen Führerschein ist er vorerst los.