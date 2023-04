Ein 68-Jähriger hat am Dienstag gegen 22.15 Uhr nach dem Tanken an der Frühmesser-Tankstelle in Landau Sachschaden angerichtet. Nachdem er getankt hatte, vergaß er, die Zapfpistole wieder in die Anlage einzuhängen, berichtet die Polizei. Beim Wegfahren wurde diese gegen eine Glasscheibe geschleudert, die zu Bruch ging. Der Mann fuhr einfach davon und wurde von den Beamten zu Hause angetroffen. Es wird nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.