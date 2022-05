Mit einem ordentlichen Tritt gegen eine Glastür hat ein 19-Jähriger in der Nacht zu Sonntag seinem Ärger Luft gemacht. Seinem Ausraster ging laut Polizei ein Streit voraus. Demnach attackierten sich die zwei Streithähne gegen 3 Uhr vor einem Haus in der Reiterstraße verbal, was den jungen Mann so sehr erboste, dass er die Verglasung der Eingangstür des Anwesens einschlug. Die gerufenen Beamten konnten den Beschuldigten stellen. Zu allem Überfluss fanden sie bei einer Durchsuchung des 19-Jährigen noch eine geringe Menge Cannabis. Jetzt muss sich der Mann in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.