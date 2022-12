[Aktualisiert 22:41 Uhr] Im Laurentiusring in Herxheim ist am Freitagabend bei einem Brand in einem Wohnhaus ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei Landau auf mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 64-Jährgen, der in dem Haus gewohnt hat. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Zur Brandursache können die Beamten noch keine Angaben mache, das sei Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.