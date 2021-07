Ein Unbekannter hat am Freitagmittag auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Landauer Maximilianstraße eine Handtasche aus einem Cabrio entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war die Geschädigte mit dem Einräumen ihrer Einkäufe in das Auto beschäftigt, als der Mann zugriff. Die Frau begann daraufhin, laut zu schreien – der Täter ließ die Handtasche noch auf dem Parkplatz fallen und floh. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.