Ein 40-Jähriger zeigte sich derart unkooperativ gegenüber der Polizei, dass er mit Gewalt zur Wache gebracht werden musste. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge am Sonntag Vormittag, dass der Mann auf einem Parkplatz in der Schlachthofstraße beim Rangieren einen Verkehrsunfall verursacht hatte und flüchten wollte. Den Schaden gibt die Polizei mit circa 500 Euro an. Der Fahrer wurde von einem Zeugen an der Flucht gehindert, woraufhin er ausstieg. Bei Eintreffen der Polizeibeamten setzte er sich wieder in sein Auto und verriegelte die Tür von innen. Trotz mehrfacher Aufforderung öffnete er die Tür nicht, wie es im Polizeibericht heißt. Die Beamten mussten die Scheibe des VW einschlagen, um des Fahrers habhaft zu werden. Bei der Fesselung sperrte sich der 40-Jährige mit Leibeskräften. Um die Fahrtüchtigkeit zu untersuchen, wurde er letztendlich für eine Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Der 40-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.