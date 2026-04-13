Ein Mann hat in Bad Bergzabern eine Reizgaspistole eingesetzt und so einen Polizeieinsatz ausgelöst, meldet die Polizei. Die Beamten nahmen den 48-Jährigen am Ludwigsplatz fest. Zuvor gerieten er und ein Bekannter in der Weißenburger Straße in Streit und es kam zu einer Bedrohung mit der Mini-Reizgaspistole sowie zu einer Rangelei, bei der einer der beiden sich leicht an der Hand verletzte. Ein unbeteiligter Passant meldete laut Polizei eine Bedrohung mit einer Schusswaffe. Die Streife traf den Beschuldigten am Ludwigsplatz an und festnehmen fest. Die Reizgaspistole hatte er bereits in der Weißenburger Straße weggeworfen; dort fanden die Beamten sie zerbrochen. Der Mann war alkoholisiert und hatte 1,52 Promille. Die Polizei fand zudem einen Teleskopschlagstock bei ihm.