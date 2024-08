Ein 49-Jähriger hat am Montagabend zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr beim Aussteigen aus dem Bus an der Endstation in Annweiler-Bindersbach einem 53-Jährigen zweimal mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Frau die Körperverletzung beobachtet. Die Beamten bitten die Zeugin, sich auf der Wache Annweiler unter Telefon 06346 96462520 oder per E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.