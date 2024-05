Ein 27-Jähriger hat am Samstagabend am Landauer Hauptbahnhof einer Bundespolizistin ins Gesicht geschlagen. Wie die Bundespolizei Kaiserslautern am Dienstag mitteilt, kontrollierte eine Streife den jungen Mann. Dabei wurde festgestellt, dass das Polizeipräsidium Bonn nach ihm als vermisste Person fahndet. Nach Rücksprache mit den Beamten in der Bundesstadt und mit den Eltern des 27-Jährigen war bekannt, dass er mit dem Zug nach Saarburg fahren sollte. Während die Bundespolizisten mit ihm auf die Bahn warteten, attackierte er unvermittelt die Beamten und schlug auf die Polizistin ein. Der Angreifer wurde zunächst gefesselt und dann in das Pfalzklinikum nach Klingenmünster gebracht. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung verantworten.