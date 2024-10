Am Busbahnhof in Landau ist es am Samstagabend zu einer Schlägerei zwischen drei Personen gekommen. Der bisher unbekannte Täter ging gegen 21 Uhr an zwei auf einer Bank sitzenden Jugendlichen vorbei und geriet mit diesen in Streit, teilt die Polizei mit. Im weiteren Verlauf warf der Täter ein Fahrrad nach einem der Jugendlichen und schlug auf diesen ein. Danach schlug der auch auf den zweiten Jugendlichen ein. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt. Die beiden Jugendlichen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Trotz Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Laut Beschreibung der Polizei ist er etwa 1,80 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen. rhp/mey