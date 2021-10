Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 19.10 Uhr eine Tankstelle in der Landauer Straße in Offenbach überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte er die Angestellte mit einem Stock und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte übergab wenige Hundert Euro. Der Unbekannte floh Richtung Ortsmitte, die Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlanke Statur, sprach pfälzischen Dialekt, war bekleidet mit schwarzer Adidas-Jacke mit Kapuze, blauer Jeans und trug unter der Kapuze noch eine Basecap. Die Kriminalinspektion Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.