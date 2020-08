Ein Mann hat am Samstag gegen 3.40 Uhr auf dem Parkplatz des Studierendenwohnheims in der Godramsteiner Straße in Landau randaliert. Das teilt die Polizei mit. Eine von Zeugen gerufene Streife konnte feststellen, dass bei einem grauen Opel Astra die Verkleidung des linken Außenspiegels auf dem Boden lag. Weitere Vorfälle oder Zeugenhinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.