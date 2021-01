Nachdem am Samstagabend gegen 18 Uhr ein Streit in der Landauer Ostbahnstraße in Handgreiflichkeiten endete, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Ein bislang unbekannter Mann hatte zwei Passanten aus nichtigen Gründen angepöbelt und anschließend auf sie eingeschlagen. Für einen 31-Jährigen endete der Abend daher vorläufig im Krankenhaus. Der Täter flüchtete vor Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten sich unter pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.