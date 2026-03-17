Ein Metallgestell ist am Montagmorgen auf der A65 bei Landau in Fahrtrichtung Ludwigshafen von einem Gespann gefallen. Zeugen hatten den Gegenstand um 7.12 Uhr der Polizei gemeldet, diese suchte jedoch zunächst vergebens nach der verlorenen Fracht. Erst kurze Zeit später, so die Beamten in ihrer Mitteilung, meldete der 41-jährige Fahrer selbst den Verlust. Das Gestell sei nur unzureichend gesichert gewesen und nach dem Reißen eines Gurts auf die Fahrbahn gefallen. Bei der Kontrolle stellte die Polizei zudem fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis für das Gespann hatte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.