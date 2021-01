Mit einem Faustschlag ins Gesicht und der Androhung, Pfefferspray einzusetzen, endete eine Auseinandersetzung am Dienstagabend im Landauer Drosselweg. Laut Polizei hatte ein junge Mann aus einer Dreier-Gruppe einen Schneeball gegen ein Haus geworfen. Als der Bewohner die bislang noch unbekannten Männer auf den Vorfall ansprach, kamen zwei Männer zurück, einer von ihnen zog ein Pfefferspray aus der Tasche und schlug dem Bewohner mit der Faust ins Gesicht. Das Pfeffersprays setzte er nicht ein. Die Männer sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.