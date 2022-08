Die Polizei hat einen mit zwei Messern bewaffneten Mann am Mittwoch gegen 18.20 Uhr in der Unteren Hauptstraße in Herxheim in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten mitteilen, wurde der 53-Jährige von mehreren Zeugen gemeldet. Als die Polizisten eintrafen, hatte er die Messer nicht mehr bei sich. Er ließ sich widerstandslos mitnehmen. Wegen seiner psychischen Verfassung wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Bedroht habe der Mann niemanden, betont ein Polizeisprecher auf Nachfrage.