[Aktualisiert: 16.15 Uhr]Am Sonntag gegen 15 Uhr wurde der Polizei von Zeugen ein Mann gemeldet, der auf dem Balkon eines Hauses in der Neustadter Straße in Landau mit einem Schnellfeuergewehr hantierte. Daraufhin setzte die Polizei ein Sondereinsatzkommando in Marsch. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen mitteilt, trafen Polizisten den 24-jährigen Mann in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam. Sie fanden in der Wohnung eine erlaubnisfreie Waffenattrappe, ein mit Druckluft betriebenes Spielzeuggewehr. Wie die Landauer Polizei weiter mitteilt, ist der Mann in der Psychiatrie vorgestellt worden, aber nicht aufgenommen worden. Er sei wegen ähnlicher Vorfälle amtsbekannt.