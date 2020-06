Ein 48-Jähriger ist am Dienstag gegen 19 Uhr stark betrunken mit seinem dreijährigen Sohn durch Landau gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann zunächst in der Queichheimer Hauptstraße auf. Dort streifte er den Außenspiegel eines geparkten Autos. Eine hinter ihm fahrende Autofahrerin folgte ihm und sprach den Betrunkenen an einer roten Ampel vor dem Hauptbahnhof an. Die Frau bemerkte laut Polizei, dass der Mann offenkundig betrunken war, und nahm ihm den Autoschlüssel ab. Sie rief die Polizei. Die Beamten haben beim Atemalkoholtest 3,38 Promille gemessen. Das im Auto sitzende Kind sollte von seiner Mutter abgeholt werden. Als die Frau eintraf, versuchte der Mann zu fliehen. Er wurde schließlich zur Dienststelle mitgenommen, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde.