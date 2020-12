Ein 27-jähriger Mann hat sich am Dienstagmorgen selbst aus einer Klinik entlassen und in Bad Bergzabern einen Bürger nach dem Weg zum nächsten Einkaufsmarkt gefragt. Der Befragte war offensichtlich so überrascht von dem Mann, der noch sein Krankenhaushemd trug, dass er die Polizei verständigte. Die Beamten fanden den Betroffenen wenig später im Stadtgebiet. Sie stellten fest, dass er am Vorabend nach einem Streit ins Krankenhaus gekommen war, um eine Verletzung an der Hand behandeln zu lassen. Warum er die Einrichtung verlassen hatte, konnten sie jedoch nicht klären. Zur weiteren medizinischen Versorgung ging es für den 27-Jährigen letztlich zurück ins Krankenhaus.