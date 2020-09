Mit einer Luftpistole hat ein 22-Jähriger am Samstagabend aus seinem Fenster heraus auf Gäste einer Shisha-Bar geschossen. Das teilt die Landauer Polizei am Sonntag mit. Außerdem habe der Schütze die Gäste beleidigt und bedroht, heißt es weiter. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach ersten Erkenntnissen jedoch niemand. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Schütze über die Lautstärke der Gäste geärgert habe. Der Mann soll sich anschließend in Richtung Hauptbahnhof aufgemacht haben - wo er von zwei Personen abgefangen und durch Schläge und Tritte leicht verletzt worden sei. Dem 22-Jährigen zufolge sollen die Täter Gäste der Bar gewesen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen der Prügelattacke sowie Personen, die möglicherweise doch durch die Luftpistole verletzt wurden. Die Polizeiinspektion Landau ist unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu erreichen.