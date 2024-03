Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen 13.05 Uhr in Landau auf der Maximilianstraße in Richtung Paul-von-Denis-Straße gefahren. An einer roten Ampel fuhr er auf das Auto einer 42-jährigen Frau auf. Bei dem 63-Jährigen wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,37 Promille. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde sein Führerschein sichergestellt. Die Schadenhöhe beträgt wurde eingeleitet.