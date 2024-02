Gut eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf einen 37-Jährigen in Ranschbach sind noch viele Fragen offen. Es gibt aber auch neue Einzelheiten zum Tatverdächtigen. So teilt die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig auf Nachfrage mit, dass der 27-Jährige bereits vor der Tat strafrechtlich in Erscheinung getreten sei. Welche Einzelheiten sonst noch bekannt sind, lesen Sie hier.