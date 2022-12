Am Samstag kam es an der Landauer Hütte des Pfälzerwald-Vereins gegen 17 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männergruppen. Dabei gerieten zwei Männer körperlich aneinander. Einer der beiden wurde zu Boden gebracht und mit einem Schoppenglas beworfen. Dieses traf ihn im Gesicht, wodurch er eine Platzwunde erlitt, die vor Ort ärztlich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden musste. Der Aggressor floh mit seiner Gruppe in den Wald, wo er durch eine Polizeistreife festgestellt und identifiziert werden konnte. Er hatte einen Atemalkoholwert von 2,0 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung.