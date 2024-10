Ein Anwohner der Hauptstraße in Annweiler hat sich am frühen Montagabend Ärger eingehandelt, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Wie das Polizeipräsidium in Ludwigshafen berichtet, war es zwischen ihm und einem Passanten zum Streit gekommen. Dabei zeigte der Anwohner eine sogenannte Anscheinswaffe vor, also etwas, das einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht, wie zum Beispiel eine Softairwaffe, die Plastikkügelchen verschießen kann. Der Passant nahm die Waffe als echt wahr und alarmierte die Polizei. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei diese Waffe sicher und leitete gegen den Bewohner ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein, denn auch Anscheinswaffen fallen unter das Waffengesetz. Wer damit droht, muss mit einer Geldbuße rechnen, die bis zu 10.000 Euro betragen kann.