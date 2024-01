Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am frühen Samstagmittag am Landauer Hauptbahnhof für mehrere Straftaten verantwortlich ist. Wie es im Polizeibericht am Sonntag heißt, schlug der Unbekannte zunächst er einen rauchenden Passanten und stahl ihm Zigaretten. Wenig später geriet er mit einem Busfahrer in Streit. Laut Polizei wollte der Mann ohne gültigen Fahrschein mit dem Bus fahren, was ihm vom Fahrer verwehrt wurde. Daraufhin beleidigte und bedrohte der Unbekannte den Busfahrer, versuchte auch, diesen zu schlagen. Als der Busfahrer sich wehrte, ergriff der Täter zu Fuß die Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.