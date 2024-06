Ein 37-Jähriger hat am Samstag gegen 23.20 Uhr mehrere am Meßplatz in Annweiler geparkte Autos mit einem Holzstock beschädigt. Die Polizei geht von zwei Fällen aus. Wie die Beamten weiter mitteilen, wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06346 96462519 oder per E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de zu melden.