Ein Unbekannter haben am Donnerstagabend einen Eisautomaten in der Hohlstraße in Albersweiler beschädigt. Wie die Polizei berichtet, trat und schlug der Mann mehrfach gegen das Gerät. Erst im Nachgang wurde festgestellt, dass er den Automaten dadurch beschädigthatte. Der Mann soll schlank und über 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe kurze Haare, ein orangenes T-Shirt, dunkle Shorts sowie Turnschuhe der Marke Adidas getragen. Wer Zeuge der Tat gewesen ist oder sonstige Hinweise zu der Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Annweiler unter Telefon 06346 96460.