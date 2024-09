Ein 19-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 4 Uhr mit seinem E-Scooter in der Ostbahnstraße in Landau gefahren, teilt die Polizei mit. Bei einer Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen. Ein freiwilliger Urintest reagierte positiv auf diverse verbotene Stoffgruppen. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.