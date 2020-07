Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen einen Mann, der am frühen Freitagabend in der Landauer Ostbahnstraße einen Streit vom Zaun gebrochen haben soll. Laut Polizei waren drei Männer beteiligt, die sich übrigens auch kennen. Zwischen 17.50 und 18 Uhr hätten zwei Männer aus ihrem fahrenden Auto heraus einen Dritten beleidigt. Als der beleidigte Mann die Straßenseite gewechselt habe, habe der Wagen angehalten und einer der Männer sei ausgestiegen und habe mit dem Dritten eine Schlägerei begonnen. Dabei hätten sich die Streithähne verletzt, das Auto sei beschädigt worden. Passanten konnten die beiden Kontrahenten trennen, so die Polizei. Da die Schilderungen voneinander abweichen, werden Zeugen gesucht. Sie können sich unter Telefon 06341 2870 bei der Polizei melden.