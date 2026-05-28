Ein Mann hat in Bad Bergzabern einen 49-Jährigen bedroht und ist anschließend auf die Polizei losgegangen. Nach Angaben der Polizei war der 32-Jährige nach einem Streit an einem Einkaufsmarkt dem 49-Jährigen bis zum Bahnhofsvorplatz gefolgt und hatte ihn dort mit einem Backstein bedroht. Die Beamten sprachen ihm einen Platzverweis aus. Der Mann bewaffnete sich daraufhin erneut mit dem Stein und hielt ihn drohend in die Höhe. Eine Polizistin nahm ihm den Stein aus der Hand. Danach griff der 32-Jährige einen Polizisten an, der dabei nicht verletzt wurde. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Er äußerte dabei laut Polizei weitere Drohungen.